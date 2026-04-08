Очільник європейського футболу не залишився в стороні трагедії світового футболу.

Напередодні стало відомо про смерть легендарного румунського тренера Мірчі Луческу у відділенні реанімації Університетської лікарні Бухареста.

Президент УЄФА Александер Чеферін виступив із публічним зверненням до спільноти з приводу трагічної новини про фахівця.

"Європейський футбол сумує за Мірчею Луческу.

УЄФА висловлює найглибші співчуття з приводу смерті великого румунського тренера, який помер сьогодні в Бухаресті у віці 80 років.

Він був одним із справжніх архітекторів гри — людиною рідкісного футбольного інтелекту, надзвичайної гідності та пристрасті", — ідеться в заяві словенського функціонера.

Нагадаємо, що останні дні життя Луческу провів у стані штучної коми, поки лікарі боролись за його стабілізацію.