Популярна спортивна антологія UNTOLD отримає британський спін-офф.

Стримінгова платформа Netflix розширює свою популярну серію спортивних документальних фільмів UNTOLD, анонсувавши новий проєкт, присвячений культовим історіям з англійського футболу. Глядачам покажуть три окремі епізоди, які вийдуть на екрани вже у травні цього року.

Перша частина, реліз якої заплановано на 12 травня, буде присвячена нападнику Джеймі Варді. Фільм простежить його феноменальний шлях від низів аматорського футболу до вершини Англійської Прем'єр-ліги разом із Лестер Сіті.

Окрім спортивних досягнень, творці стрічки обіцяють не оминати увагою і медійні шторми, що супроводжували гравця, зокрема гучну судову тяганину за участю його дружини.

Другий епізод, що вийде 19 травня, поверне вболівальників у 2005 рік на один із найвидатніших фіналів в історії Ліги чемпіонів. Документалка детально розповість про фантастичний камбек Ліверпуля у матчі проти Мілана (відіграш після 0:3 у першому таймі та перемога в серії пенальті).

Режисер Меттью Радж обіцяє представити остаточну історію тієї ночі, доповнену ексклюзивними інтерв'ю з головними героями: Стівеном Джеррардом, Джеймі Каррагером, Хабі Алонсо та Дітмаром Гаманном.

Завершить трилогію історія Вінні Джонса, яка побачить світ 26 травня. Епізод розповість про кар'єру головного хулігана британського футболу та лідера легендарної Банди психів з Вімблдона. Особливу увагу буде приділено наслідкам виходу скандального відео 1992 року, що демонструвало його жорстокі прийоми на полі.

Стрічка також дослідить дивовижну трансформацію Джонса зі скандального спортсмена у зірку голлівудського кіно.