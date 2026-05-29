Інше

Сауд Абдулхамід став жертвою пограбування в Амстердамі та тимчасово не може приєднатися до національної команди.

Збірна Саудівської Аравії зіткнулася з несподіваними проблемами перед стартом підготовки до чемпіонату світу-2026. Захисник команди Сауд Абдулхамід не зміг вчасно прибути до розташування збірної через втрату документів після пограбування.

Як повідомила Федерація футболу Саудівської Аравії, інцидент стався в Амстердамі, де футболіст перебував разом із родиною. Невідомі зламали автомобіль гравця та викрали особисті речі, серед яких був і паспорт.

Наразі федерація співпрацює з міністерством спорту та посольством Саудівської Аравії в Нідерландах, щоб якнайшвидше оформити нові документи для футболіста.

У федерації також висловили підтримку Абдулхамідові та запевнили, що очікують його безпечного прибуття до табору національної команди.

На ЧС-2026 збірна Саудівської Аравії виступить у групі разом з Іспанією, Кабо-Верде та Уругваєм.