Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 28 травня 2026 року.

Завершилася 1555 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Україна та Швеція підписали декларацію про поглиблення оборонної співпраці, згідно з якою українська армія отримає 16 винищувачів Jas 39 C/D Gripen. Постачання відбудеться на початку 2027 року, на той час в Україні хочуть сформувати першу ескадрилью Gripen.

- Уранці представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас сказала, що посольство США стало єдиним, яке залишило українську столицю. Але посольство США в Києві спростувало цю інформацію і запевнило, що продовжує роботу. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий також казав, що інформація про виїзд посольства США з Києва не відповідає дійсності.

- Верховна Рада ратифікувала угоду про надання Україні кредиту розміром 90 мільярдів євро від ЄС. Лише сьогодні Зеленський вніс цей законопроєкт до Ради. Він передбачає ратифікацію Угоди про Позику та Меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄС щодо отримання Української макрофінансової допомоги.

- Українські військові завдали ударів по російських об’єктах у росії та на окупованій території України, серед яких нафтопереробний завод у Туапсе та засоби автоматизації розвідки у Воронежі та Таганрозі.

- Європейська комісія запропонує відкрити перший кластер переговорів щодо членства України та Молдови в ЄС 16 червня. Про це повідомляє Euractiv із посиланням на високопосадовця ЄС.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 189 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження. Противник здійснив 54 авіаційні удари, скинув 162 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 3970 дронів-камікадзе та здійснив 1931 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять боєзіткнень. Противник завдав семи авіаційних ударів, скинув 15 керованих бомб, здійснив 69 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Шев’яківка, Лиман та у напрямку Ізбицького.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував у районах Ківшарівки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дев’ять спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Греківка, Макіївка, Новомихайлівка, Лиман, Дробишеве та Діброва.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили спробу загарбників просунутися вперед поблизу населеного пункту Різниківка.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки в районах населених пунктів Маркове та Тихонівка.

Сили оборони успішно відбили 12 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру та Степанівки. Досі триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Білицьке, Гришине, Удачне та Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають дотепер. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 43 окупантів та 17 поранено; знищено один танк, дві гармати, п’ять одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, пошкоджено десять одиниць автомобільної техніки та одну ворожу гармату. Знищено або подавлено 182 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог один раз наступав у районі населеного пункту Січневе.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 22 атаки окупантів у районах населених пунктів Мирне, Добропілля, Воздвижівка, Гірке, Залізничне, Гуляйпільське, Рибне, Цвіткове, Староукраїнка та Чарівне. Наразі три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог намагався просунутися в районі населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили ворожу штурмову дію в районі острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!