Іспанія

Каталонці вважають, що помилки арбітрів суттєво вплинули на результат чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Барселона подала повторну скаргу до УЄФА щодо суддівських рішень у двоматчевому протистоянні з мадридським Атлетіко в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

У клубі переконані, що під час обох поєдинків арбітри припустилися низки помилок, які суперечили правилам гри та стали наслідком некоректного застосування регламенту. Також у Барселоні звернули увагу на недостатнє втручання системи VAR в епізодах, що мали ключове значення.

На думку каталонців, сукупність цих рішень безпосередньо вплинула на перебіг матчів і підсумковий результат, що призвело не лише до спортивних, а й до фінансових втрат клубу.

У заяві Барселона також підкреслила, що готова співпрацювати з УЄФА задля вдосконалення суддівської системи та підвищення прозорості ухвалення рішень.

Варто зазначити, що це вже не перше звернення каталонського клубу з цього приводу. Раніше аналогічну скаргу було відхилено, хоча згодом один із арбітрів, який працював на матчі, був відсторонений від обслуговування ігор Ліги чемпіонів до завершення сезону.