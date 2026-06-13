Інше

Легенда Манчестер Сіті замінив Владіміра Вайсса в Словані Братислава.

Яя Туре отримав посаду головного тренера Слована, передає офіційний сайт братиславського клубу.

Повідомляється, що 43-річний івуарієць підписав розрахований до кінця червня 2029 року контракт. Раніше легенда Манчестер Сіті працював асистентом Роберто Манчіні в збірній Саудівської Аравії (листопад 2023 — жовтень 2024).

На чолі Слована Туре замінив Владіміра Вайсса, під керівництвом якого в сезоні-2025/26 братиславці здобули свій 32-й чемпіонський титул. Шлях у відборі наступної кампанії Ліги чемпіонів клуб розпочне з другого раунду.

Нагадаємо, що Слован Братислава представляють українські центральний півзахисник Данило Ігнатенко й центральний нападник Микола Кухаревич.