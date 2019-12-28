Англия

"Горожане" владели мячом лишь 37.8% игрового времени.

В поединке 19-го тура АПЛ Манчестер Сити уступил на выезде Вулверхэмптону со счетом 2:3.

В этом матче мяч находился во владении "горожан" лишь 37.8% игрового времени. Этот показатель стал худшим для команд Хосепа Гвардиолы в национальных чемпионатах во всей его тренерской карьере.

На данный момент Ман Сити занимает 3-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего Ливерпуля на 14 очков.

Ранее сообщалось, что Гвардиола во второй раз дважды за сезон проиграл одной команде в чемпионате.

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