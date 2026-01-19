Ліга чемпіонів

Форвард включений до складу перед матчем проти Боруссії Дортмунд після тривалої травми.

Домінік Соланке знову потрапив до заявки Тоттенгема на матчі Ліги чемпіонів УЄФА. Про це повідомив головний тренер команди Томас Франк напередодні поєдинку проти Боруссії Дортмунд. Інформацію оприлюднила пресслужба Тоттенгема.

28-річний нападник був включений до початкового списку A з 25 гравців, однак цього сезону не грав у єврокубках через травму гомілкостопа, яка вибила його з ладу на чотири місяці. Соланке повернувся на поле 10 січня, вийшовши на заміну в матчі проти Астон Вілли, а в останньому турі АПЛ з’явився на полі після перерви у грі з Вест Гемом, поступово набираючи оптимальну форму.

Перед грою зі Славією Прага 9 грудня Соланке був виключений із заявки Ліги чемпіонів, а його місце посів Матіс Тель. Згідно з регламентом УЄФА, Тоттенгем мав право замінити лише одного з гравців, тож на решту основного етапу турніру Соланке був поновлений у заявці замість Теля.

Коментуючи своє рішення, Томас Франк зізнався, що вибір був непростим: наставник відзначив хорошу форму Матіса Теля, але підкреслив, що правила дозволяли залишити в складі лише одного з двох футболістів.