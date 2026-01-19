Форвард включений до складу перед матчем проти Боруссії Дортмунд після тривалої травми.
Домінік Соланке, Getty Images
19 січня 2026, 23:00
Домінік Соланке знову потрапив до заявки Тоттенгема на матчі Ліги чемпіонів УЄФА. Про це повідомив головний тренер команди Томас Франк напередодні поєдинку проти Боруссії Дортмунд. Інформацію оприлюднила пресслужба Тоттенгема.
28-річний нападник був включений до початкового списку A з 25 гравців, однак цього сезону не грав у єврокубках через травму гомілкостопа, яка вибила його з ладу на чотири місяці. Соланке повернувся на поле 10 січня, вийшовши на заміну в матчі проти Астон Вілли, а в останньому турі АПЛ з’явився на полі після перерви у грі з Вест Гемом, поступово набираючи оптимальну форму.
Перед грою зі Славією Прага 9 грудня Соланке був виключений із заявки Ліги чемпіонів, а його місце посів Матіс Тель. Згідно з регламентом УЄФА, Тоттенгем мав право замінити лише одного з гравців, тож на решту основного етапу турніру Соланке був поновлений у заявці замість Теля.
Коментуючи своє рішення, Томас Франк зізнався, що вибір був непростим: наставник відзначив хорошу форму Матіса Теля, але підкреслив, що правила дозволяли залишити в складі лише одного з двох футболістів.