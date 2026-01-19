Італія

Дубль Ніко Паса та швидкий гол Батуріни принесли гостям упевнену звитягу в 21-му турі Серії А.

У матчі 21-го туру італійської Серії А Комо несподівано легко впорався з Лаціо на римському Стадіо Олімпіко, здобувши переконливу перемогу з рахунком 3:0. Гості забили швидкий м’яч, повністю контролювали хід поєдинку та не залишили шансів команді Мауріціо Саррі.

Комо відкрив рахунок уже на 2-й хвилині зустрічі. Мартін Батуріна отримав м’яч на підступах до штрафного майданчика і точним обвідним ударом влучив у дальній кут воріт Івана Проведеля. Швидко пропущений гол вибив Лаціо з ритму, а впевнені дії гостей лише посилили тиск на господарів.

У середині першого тайму перевага Комо стала ще відчутнішою. На 24-й хвилині Ніко Пас першим зорієнтувався на добиванні після сейву Проведеля та подвоїв рахунок. Невдовзі аргентинець мав шанс оформити дубль із пенальті, однак голкіпер Лаціо зумів парирувати удар і ненадовго залишив господарям надію.

Втім, уже на початку другого тайму всі питання щодо переможця були зняті. На 49-й хвилині Пас завдав потужного дальнього удару в лівий кут і забив третій м’яч Комо, оформивши дубль. Після цього гості грамотно діяли за рахунком, не дозволяючи Лаціо організувати фінальний штурм.

Римляни намагалися змінити хід гри за допомогою замін, а Густав Ісаксен навіть змусив Жана Бюте продемонструвати майстерність, однак загалом Комо виглядав значно організованішим і впевнено довів матч до перемоги.

Лаціо - Комо 0:3

Голи: Батуріна, 2, Пас, 24, 49

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Пеллегріні (Лаццарі, 67) — Белах'ян, Катальді (Ровелла, 54), Тейлор (Деле-Баширу, 86) — Канчельєрі (Ісаксен, 53), Ратков (Нослін, 53), Дзакканьї

Комо: Бюте — Смолчич (Пош, 46), Рамон, Карлос, Вальє — Какере (Роберто, 67), Перроне, Да Кунья — Пас (Дувікас, 82), Родрігес (Кюн, 81) — Батуріна (Войвода, 74)

Попередження: Дзакканьї, Пеллегріні — Смолчич, Пош, Вальє, Вальє