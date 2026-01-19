Італія

39-річний нападник Фіорентини близький до рішення щодо свого майбутнього.

Шальке зробив конкретну пропозицію нападнику Фіорентини Едіну Джеко. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, німецький клуб запропонував боснійцю контракт із бонусами, прив’язаними до виступів гравця, що робить умови угоди привабливими для футболіста "віоли".

Зазначається, що головний тренер Шальке Мірон Муслич уже особисто поспілкувався з Джеко телефоном і активно переконує форварда погодитися на перехід. У клубі серйозно налаштовані підписати досвідченого нападника.

Водночас у боротьбі за Джеко перебуває і амбітний ФК Париж який також зробив сильну фінансову пропозицію. Окрім цього, інтерес до гравця виявляють ще кілька клубів, тож ситуація залишається відкритою.

Контракт Едіна Джеко з Фіорентиною чинний до літа 2026 року. У поточному сезоні боснієць провів 18 матчів у всіх турнірах, забив 2 м’ячі та загалом провів на полі 722 хвилини. Очікується, що рішення щодо свого майбутнього нападник ухвалить уже найближчим часом.