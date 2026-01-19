Інше

Український атакувальний півзахисник продовжить кар’єру в Атлетік Бойсе.

Атлетік Бойсе, що виступає в USL League One, офіційно оголосив про підписання українського футболіста Дениса Костишина.

Костишин народився у Хмельницькому та є вихованцем української футбольної системи. Упродовж кар’єри він виступав у європейських лігах, а також має досвід гри у США — зокрема, в USL Championship у складі Ель-Пасо Локомотив.

В Бойсе розраховують, що 28-річний українець додасть команді варіативності в атаці та стане важливою фігурою в побудові гри.

Останнім клубом Дениса Костишина була косоварська Дріта, за яку він зіграв 27 матчів, забив 3 голи та віддав 5 асистів, допоки не залишив її на правах вільного агента у січні цього року.