Англия

Защитник Ливерпуля отметился огромным количеством передач.

Накануне лидер чемпионата Англии Ливерпуль обыграл Шеффилд Юнайтед в рамках 21-го тура чемпионата Англии.

Центральный защитник "красных" Вирджил ван Дейк в этом поединке выполнил 141-у попытку отдать передачу своим партнерам.

Десять из них оказались неудачными, а потому в графе "точные пасы" у ван Дейка стоит число 131.

Интересный факт сообщает Goal, из всех этих 131 передачи ни одна не была адресована на правого вингера Мохаммеда Салаха, хотя все остальные игроки Ливерпуля в этом матче получили от нидерландца как минимум одну передачу.

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