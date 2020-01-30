Англия

"Сороки" заключили очередную аренду в зимнее трансферное окно.

Крайний защитник Тоттенхэма Денни Роуз стал игроком Ньюкасла, сообщает пресс-служба "сорок".

29-летний англичанин присоединился к новому клубу на правах аренды до конца сезона.

За Ньюкасл футболист будет выступать под 28-м номером и может появиться на поле уже в предстоящем матче чемпионата Англии против Норвича, который состоится 1 февраля.

Squad number? 2️⃣8️⃣

Available for Saturday? ✅



Danny Rose could make his debut for #NUFC at St. James' Park against Norwich City this weekend! pic.twitter.com/BFnCvQhDA3 — Newcastle United FC (@NUFC) January 30, 2020

В текущем сезоне английский защитник провел за Тоттенхэм 16 матчей, в которых результативными действиями не отличился.

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