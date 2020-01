Крайний защитник Тоттенхэма Денни Роуз стал игроком Ньюкасла, сообщает пресс-служба "сорок".

29-летний англичанин присоединился к новому клубу на правах аренды до конца сезона.

За Ньюкасл футболист будет выступать под 28-м номером и может появиться на поле уже в предстоящем матче чемпионата Англии против Норвича, который состоится 1 февраля.

Squad number? 2️⃣8️⃣

Available for Saturday? ✅



Danny Rose could make his debut for #NUFC at St. James' Park against Norwich City this weekend! pic.twitter.com/BFnCvQhDA3