"Сороки" заключили очередную аренду в зимнее трансферное окно.
Денни Роуз, Ньюкасл
30 января 2020, 20:50
Крайний защитник Тоттенхэма Денни Роуз стал игроком Ньюкасла, сообщает пресс-служба "сорок".
29-летний англичанин присоединился к новому клубу на правах аренды до конца сезона.
За Ньюкасл футболист будет выступать под 28-м номером и может появиться на поле уже в предстоящем матче чемпионата Англии против Норвича, который состоится 1 февраля.
В текущем сезоне английский защитник провел за Тоттенхэм 16 матчей, в которых результативными действиями не отличился.
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