Англия

"Горожане" планируют усилить центральную линию обороны в летнее трансферное окно.

Манчестер Сити определился с позицией, которая нуждается в усилении в ближайшее трансферное окно. Как сообщает ESPN, "горожане" работают над поиском нового центрального защитника, что является приоритетом для клуба на это лето.

По информации источника, регулярные травмы Эмерика Ляпорта и возможный уход Николаса Отаменди вынуждают Ман Сити подписать нового центрбека. В шорт-лист действующего чемпиона Англии попал игрок Вильярреала Пау Торрес.

Кроме того, Манчестер Сити планирует усилить позицию левого защитника путем подписания Бена Чилвелла из Лестера, в котором также заинтересован Челси. Несмотря на это, в первую очередь "горожане" намерены устранить пробел в центре обороны.