Известны стартовые составы на матч чемпионата Англии.
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10 апреля 2021, 16:18
В 17:00 на Энфилде начнется матч 31 тура АПЛ между Ливерпулем и Астон Виллой. Напомним, поединок первого круга завершился крупным поражением мерсисайдцев — 2:7. Представляем стартовые составы на сегодняшнюю встречу.
Ливерпуль: Алиссон — Трент, Филлипс, Кабак, Робертсон — Милнер, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино, Жота.
Запасные: Адриан, Тьяго, Дэвис, Кейта, Мане, Окслейд-Чемберлен, Рис Уильямс, Цимикас, Шакири.
Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Конса, Мингс, Таргетт — Луис, Накамба — Траоре, МакГин, Трезеге — Уоткинс.
Запасные: Аль-Мухаммади, Баркли, Дэвис, Рэмзи, Тэйлор, Хитон, Хос, Эль-Гази, Энгельс.