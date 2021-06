Вулверхэмптон на своем официальном сайте объявил о подписании центрального защитника Йерсона Москеры.

20-летний колумбиец перебрался на Молинью из Атлетико Насьональ, подписав полноценный контракт на пять. Финансовые условия трансфера не уточняются.

Introducing our first signing of the summer...



🇨🇴✍️ pic.twitter.com/n0FRdUeOVt