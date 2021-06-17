Англия

Йерсон Москера перебрался в стан "волков".

Вулверхэмптон на своем официальном сайте объявил о подписании центрального защитника Йерсона Москеры.

20-летний колумбиец перебрался на Молинью из Атлетико Насьональ, подписав полноценный контракт на пять. Финансовые условия трансфера не уточняются.

Introducing our first signing of the summer...



🇨🇴✍️ pic.twitter.com/n0FRdUeOVt — Wolves (@Wolves) June 17, 2021

В прошлом сезоне Йерсон Москера провел за Атлетико Насьональ 19 поединков, в которых заработал 6 предупреждений и одно удаление.

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