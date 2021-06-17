Вулверхэмптон на своем официальном сайте объявил о подписании центрального защитника Йерсона Москеры.

20-летний колумбиец перебрался на Молинью из Атлетико Насьональ, подписав полноценный контракт на пять. Финансовые условия трансфера не уточняются.

В прошлом сезоне Йерсон Москера провел за Атлетико Насьональ 19 поединков, в которых заработал 6 предупреждений и одно удаление.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.