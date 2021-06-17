Йерсон Москера перебрался в стан "волков".
Йерсон Москера, ФК Вулверхэмптон
17 июня 2021, 17:36
Вулверхэмптон на своем официальном сайте объявил о подписании центрального защитника Йерсона Москеры.
20-летний колумбиец перебрался на Молинью из Атлетико Насьональ, подписав полноценный контракт на пять. Финансовые условия трансфера не уточняются.
В прошлом сезоне Йерсон Москера провел за Атлетико Насьональ 19 поединков, в которых заработал 6 предупреждений и одно удаление.
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