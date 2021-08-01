Англия

Организаторы состязаний пытаются дать атакующим командам чуть больше преимущества.

По ходу прошлого сезона английской Премьер-лиги неоднократно поднимался вопрос о корректности решений бригад арбитров о назначении офсайдов или фиксации игры рукой в тех или иных ситуациях на футбольном поле.

Это побудило организаторов наиболее популярной на данный момент футбольной лиги мира внести определенные корректировки в уже существующие нормы регламента, большинство из которых направлены на поощрение атакующих команд.

В частности, одним из нововведений станут более толстые линии офсайда при просмотре повторов спорных ситуаций при помощи системы VAR. Организация официальных лиц на профессиональных играх (PGMOL) считает, что данное изменение вернет преимущество в отдельных ситуациях именно атакующей стороне, ради чего эксперты используют фактическое отсутствие каких-либо ограничений на величину офсайдных линий со стороны Международной футбольной ассоциации (IFAB).

Данная методика должна помочь избежать ситуаций, когда офсайды в прямом смысле фиксировались по кончикам пальцев ноги футболистов, что, по мнению фанатов, игроков и экспертов, разрушало фундаментальные принципы игры.

На данный момент, окончательной информации по ширине толстых линий офсайда еще нет, однако в Англии считают, что организаторы АПЛ могут перенять опыт нидерландских коллег, которые в Эредивизи используют сразу две офсайдные линии: красного и синего цветов, которые определяют фактическую и "благоразумную" меру попадания игрока в офсайд.

К слову, теперь непосредственно во время трансляций нам больше не будут показывать процесс отрисовки VAR, а лишь конечный результат измерений.

Еще один интересный момент — нижняя часть подмышки теперь также относится к частям тела, допустимым для игры в мяч, поэтому по ней также будет меряться офсайдная линия.

Что же касается игры рукой, но теперь случайное касание мяча запрещенной частью тела в подготовительной фазе наступления не будет считаться нарушением правил. Ключевых здесь два момента — "случайное касание" и наращивающийся темп атаки.

В то же самое время, если игра рукой непосредственно привела к забитому мячу или создала вероятность данного действия, то фиксируется нарушение правил.

Новая формулировка была составлена и для "неестественного увеличения площади тела": "Считается, что игрок неестественно увеличил площадь своего тела, если положение его рук/руки не является следствием и не оправдывается характером движения тела в данной конкретной ситуации. В противном случае, игрок рискует спровоцировать попадание мяча в свою руку/руки, что приведет к остановке игры и фиксации нарушения правил".

Также, команды из Чемпионшипа, Первой лиги и Второй лиги в новом сезоне откажутся от пяти замен, и при этом смогут заполнить свои скамейки для запасных семью футболистами. Данное нововведение не затрагивает ситуации с подозрением на травмы головы, в результате которых команда получает право на дополнительную замену.