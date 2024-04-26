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Дніпро-1 - Динамо, фото дніпрян
26 квітня 2024, 20:30
У рамках двадцять шостого туру української Прем'єр-ліги-2023/24 Дніпро-1 прийматиме Динамо.
За версією букмекерів, кияни є фаворитами зустрічі: перемога гостей оцінюється коефіцієнтом 1.84, а перемога господарів поля — 4.95. На нічийний результат пропонується показник 3.50.
У першому колі дніпряни здобули мінімальну виїзну перемогу над киянами (1:0).
Тож на що ставити?
Досить непоганим варіантом зараз виглядає "перемога Динамо і тотал менше 3.5", що оцінюється коефіцієнтом 2.40.
Також можна розглянути більш безпечний сценарій "Динамо не програє і тотал менше 2.5" із показником 1.98.
На результативний удар найкращого бомбардира киян нападника Владислава Ваната пропонується коефіцієнт 2.20.
Матч Дніпро-1 — Динамо відбудеться у суботу, 27 квітня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 13:00.