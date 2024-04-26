Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках двадцять шостого туру української Прем'єр-ліги-2023/24 Дніпро-1 прийматиме Динамо.

За версією букмекерів, кияни є фаворитами зустрічі: перемога гостей оцінюється коефіцієнтом 1.84, а перемога господарів поля — 4.95. На нічийний результат пропонується показник 3.50.

У першому колі дніпряни здобули мінімальну виїзну перемогу над киянами (1:0).

Тож на що ставити?

Досить непоганим варіантом зараз виглядає "перемога Динамо і тотал менше 3.5", що оцінюється коефіцієнтом 2.40.

Також можна розглянути більш безпечний сценарій "Динамо не програє і тотал менше 2.5" із показником 1.98.

На результативний удар найкращого бомбардира киян нападника Владислава Ваната пропонується коефіцієнт 2.20.

Матч Дніпро-1 — Динамо відбудеться у суботу, 27 квітня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 13:00.