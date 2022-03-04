Кубок Англії: відбулося жеребкування 1/4 фіналу

Англия

Стали відомі пари раунду турніру.

Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка Англії. Стали відомі наступні пари:

Крістал Пелас — Евертон

Ноттінгем Форест / Хаддерсфілд — Ліверпуль

Мідлсбро — Челсі

Саутгемптон — Манчестер Сіті

Поєдинки цієї стадії змагань заплановані на 19 та 20 березня.