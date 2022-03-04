Кубок Англії: відбулося жеребкування 1/4 фіналу

Стали відомі пари раунду турніру.
Кубок Англії
04 марта 2022, 09:28
Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка Англії. Стали відомі наступні пари:
Крістал Пелас — Евертон
Ноттінгем Форест / Хаддерсфілд — Ліверпуль
Мідлсбро — Челсі
Саутгемптон — Манчестер Сіті
Поєдинки цієї стадії змагань заплановані на 19 та 20 березня.
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