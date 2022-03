Арсенал Лондон продовжує активно підтримувати український народ, на територію якого наприкінці лютого цього року вторглися окупаційні та терористичні війська Російської Федерації.

Крім того, що "каноніри" створили Клуб уболівальників "Арсенал Україна" та продовжують збирати гроші в рамках благодійної програми "Врятуй дітей України", лондонці також проводять усілякі акції, щоб звернути увагу світу на російську агресію в Україні.

Перед матчем проти Лестера, який завершився з рахунком 2:0 на користь команди Мікеля Артети, футболісти обох команд провели акцію підтримки, проте, крім цього, Арсенал розмістив у своїй роздягальні футболку свого колишнього українського захисника Олега Лужного.

Також ім'я українця опинилося у заявці Арсеналу на матч із Лестером під номером 22, під яким він виступав за "канонірів" в період з 1999 по 2003 рік.

