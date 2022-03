Легенда англійського футболу Гарі Лінекер у Twitter репостнув пост, на якому зображені руїни маріупольського Драматичного театру.

Нагадаємо, терористи з РФ продовжують руйнувати Маріуполь. 16 березня вони скинули бомбу на будівлю театру, те ховались люби у бомбосховищах.

"Як може так статися, що на планеті, де існують мільярди людей, одна людина може мати таку владу? Одна людина може сіяти такий хаос, вселяти такий страх, творити повне та абсолютне зло, але, здається, ніхто не може позбавити нас від нього", — написав англієць.

How can it be that on a planet where billions of human beings exist, one man can have so much power, can wreak such havoc, can instil such fear, can perform acts of such complete and utter evil, yet no one, it seems, can rid us of him? https://t.co/42dGTWeKJy