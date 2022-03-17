Гарі продовжує стежити за подіями війни в Україні.
Гарі Лінекер. Getty Images
17 марта 2022, 15:55
Легенда англійського футболу Гарі Лінекер у Twitter репостнув пост, на якому зображені руїни маріупольського Драматичного театру.
Нагадаємо, терористи з РФ продовжують руйнувати Маріуполь. 16 березня вони скинули бомбу на будівлю театру, те ховались люби у бомбосховищах.
"Як може так статися, що на планеті, де існують мільярди людей, одна людина може мати таку владу? Одна людина може сіяти такий хаос, вселяти такий страх, творити повне та абсолютне зло, але, здається, ніхто не може позбавити нас від нього", — написав англієць.
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