Ліверпуль на своєму офіційному сайті повідомив про перехід форварда Фулгема Фабіу Карвалью.

Футболіст приєднається до "червоних" влітку 2022 року. Поки що невідомо, на який термін підписаний контракт.

We can confirm Fabio Carvalho will join the club this summer.



The 19-year-old forward will officially complete a switch to the Reds on July 1 🙌