Англия

Футболіст офіційно став гравцем мерсисайдців.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті повідомив про перехід форварда Фулгема Фабіу Карвалью.

Футболіст приєднається до "червоних" влітку 2022 року. Поки що невідомо, на який термін підписаний контракт.

We can confirm Fabio Carvalho will join the club this summer.



The 19-year-old forward will officially complete a switch to the Reds on July 1 🙌 — Liverpool FC (@LFC) May 23, 2022

Карвалью зіграв ключову роль у виході Фулхема до Прем'єр-ліги в сезоні-2021/22 років.

19-річний нападник забив 10 голів і зробив вісім результативних передач у 36 іграх, коли команда Марко Сілви виграла чемпіонський титул.