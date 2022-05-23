Футболіст офіційно став гравцем мерсисайдців.
Фабіу Карвалью, Getty Images
23 травня 2022, 12:20
Ліверпуль на своєму офіційному сайті повідомив про перехід форварда Фулгема Фабіу Карвалью.
Футболіст приєднається до "червоних" влітку 2022 року. Поки що невідомо, на який термін підписаний контракт.
Карвалью зіграв ключову роль у виході Фулхема до Прем'єр-ліги в сезоні-2021/22 років.
19-річний нападник забив 10 голів і зробив вісім результативних передач у 36 іграх, коли команда Марко Сілви виграла чемпіонський титул.