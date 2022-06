Воротар Аталанти Пьерлуіджи Голліні повертається до свого клубу після оренди у складі Тоттенгему.

27-річний голкіпер не зміг зарекомендувати себе у складі "шпор", повністю програвши конкуренцію Уго Льорісу. Клуб подякував Голліні за співпрацю та побажав успіхів у кар'єрі.

We can confirm the departure of Pierluigi Gollini following the conclusion of his loan spell from Atalanta.



We wish Pierluigi and all the Academy players who are leaving us the very best for the future.