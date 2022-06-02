Голкіпер не буде виступати за Тоттенгем.
Пьерлуіджи Голліні, getty images
02 червня 2022, 19:54
Воротар Аталанти Пьерлуіджи Голліні повертається до свого клубу після оренди у складі Тоттенгему.
27-річний голкіпер не зміг зарекомендувати себе у складі "шпор", повністю програвши конкуренцію Уго Льорісу. Клуб подякував Голліні за співпрацю та побажав успіхів у кар'єрі.
Італієць за рік оренди не зіграв жодного матчу за лондонців у АПЛ, 10 разів виходячі на поле в інших турнірах, пропустивши при цьому 11 м'ячів та лише двічі зберігши ворота у недоторканності.
Раніше Тоттенгем оголосив про підписання Івана Перішича.