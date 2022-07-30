Півзахисник пропустить частину сезону.
Окслейд-Чемберлейн, getty images
30 липня 2022, 10:29
Ліверпуль продовжує підготовку до наступного сезону, але тренерському штабу "червоних" доведеться обійтися без деяких футболістів.
Юрген Клопп у коментарі офіційному сайту мерсисайдців розповів, що Алекс-Окслейд Чемберлейн отримав серйозну травму задньої поверхні стегна, проте хірургічне втручання англійцю не потрібно.
Також німецький тренер згадав Куївіна Келлехера, котрий вибув на два-три тижні.
Нагадаємо, що Ліверпуль робив запит щодо Беллінгема, але в Дортмунді вважають його "недоторканним".