Англія

Півзахисник пропустить частину сезону.

Ліверпуль продовжує підготовку до наступного сезону, але тренерському штабу "червоних" доведеться обійтися без деяких футболістів.

Юрген Клопп у коментарі офіційному сайту мерсисайдців розповів, що Алекс-Окслейд Чемберлейн отримав серйозну травму задньої поверхні стегна, проте хірургічне втручання англійцю не потрібно.

Також німецький тренер згадав Куївіна Келлехера, котрий вибув на два-три тижні.

Нагадаємо, що Ліверпуль робив запит щодо Беллінгема, але в Дортмунді вважають його "недоторканним".