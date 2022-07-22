"Червоні" хотіли отримати лідера півзахисту Боруссії Дортмунд.
Джуд Беллінгем, getty images
22 липня 2022, 16:26
Центральний півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем входить до сфери інтересів Ліверпуля.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, у червні цього року мерсисайдці робили Дортмунду запит щодо 19-річного англійця, проте не було жодних шансів укласти цю угоду.
За інформацією джерела, Боруссія Д вважає Беллінгема "недоторканним" футболістом своєї команди, тому цього літа німецький клуб вирішив не розглядати жодних пропозицій щодо нього.
Минулого сезону англійський хавбек провів 44 поєдинки, в яких забив 6 голів та віддав 14 асистів.