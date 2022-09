Головного тренера Арсенала Мікеля Артету визнано найкращим тренером серпня в Англійській Прем'єр-лізі.

Зазначимо, що минулого місяця команда з Олександром Зінченком у складі здобула максимальні 15 очок у 5 поєдинках. "Каноніри" переграли Крістал Пелес, Лестер, Борнмут, Фулгем і Астон Віллу.

Наразі лондонська команда посідає першу сходинку в АПЛ, на 1 пункт перевершуючи Манчестер Сіті.

Mikel Arteta's @Arsenal started 2022/23 with 5️⃣ wins out of 5️⃣



He's August's @BarclaysFooty Manager of the Month 👔#PLAwards pic.twitter.com/Uz8FSU7bBJ