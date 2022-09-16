В останній місяць літа "каноніри" здобули 5 перемог у 5 матчах.
Мікель Артета, Getty Images
16 вересня 2022, 14:30
Головного тренера Арсенала Мікеля Артету визнано найкращим тренером серпня в Англійській Прем'єр-лізі.
Зазначимо, що минулого місяця команда з Олександром Зінченком у складі здобула максимальні 15 очок у 5 поєдинках. "Каноніри" переграли Крістал Пелес, Лестер, Борнмут, Фулгем і Астон Віллу.
Наразі лондонська команда посідає першу сходинку в АПЛ, на 1 пункт перевершуючи Манчестер Сіті.
Нагадаємо, найкращим гравцем місяця в АПЛ було визначено форварда Ман Сіті Ерлінга Голанда
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