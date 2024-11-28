До вашої уваги результати перших матчів, які пройшли у рамках четвертого туру ЛК.
Фіорентина - Пафос, gettyimages
28 листопада 2024, 23:58
Завершилися перші матчі четвертого туру основного раунду Ліги конференцій, переважна більшість яких відбулася у часовому слоті 22:00.
До вашої уваги їхні результати.
Лугано — Гент 2:0
Голи: Мау, 6, Думбія, 80
Млада Болеслав - Бетіс 2:1
Голи: Войта, 51, Видра, 55 - Ло Чельсо, 17
Олімпія Любляна - Ларн 1:0
Гол: Дурдов, 67
Омонія - Легія 0:3
Голи: Морісіта, 17, Щепаняк, 77, Какуліс (автогол), 87
Рапід - Шемрок Роверс 1:1
Голи: Цветкович, 9 - Кенні, 55
Фіорентина - Пафос 3:2
Голи: Куаме, 38, Гольдар, 53, Мартінес Куарта, 73 - Жайру, 68, Жажа, 87