Зимове трансферне вікно стало історичним для українського футболу. Тепер Україна в АПЛ представлена одразу п’ятьма гравцями.
Чи зможуть Забарний і Миколенко зберегти прописку в еліті разом зі своїми клубами? Чи дебютує Ярмолюк за Брентфорд? Чи стане Зінченко чемпіоном, а Мудрик — лідером Челсі! Подивимося разом з setantasports.com!
З доступом до ОТТ-платформи можна дивитися абсолютно всі матчі АПЛ. Зокрема, ексклюзивно на платформі будуть показані такі поєдинки:
11 лютого: Арсенал — Брентфорд
15 лютого: Арсенал — Манчестер Сіті
18 лютого: Челсі — Саутгемптон
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