Англія

Зимове трансферне вікно стало історичним для українського футболу. Тепер Україна в АПЛ представлена одразу п’ятьма гравцями.

Чи зможуть Забарний і Миколенко зберегти прописку в еліті разом зі своїми клубами? Чи дебютує Ярмолюк за Брентфорд? Чи стане Зінченко чемпіоном, а Мудрик — лідером Челсі! Подивимося разом з setantasports.com!

З доступом до ОТТ-платформи можна дивитися абсолютно всі матчі АПЛ. Зокрема, ексклюзивно на платформі будуть показані такі поєдинки:

11 лютого: Арсенал — Брентфорд

15 лютого: Арсенал — Манчестер Сіті

18 лютого: Челсі — Саутгемптон

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