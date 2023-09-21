Англія

Десятка найзірковіших безробітних.

Трансферне вікно зачинилося вже й у Саудівській Аравії. Команди всіх більш-менш сильних ліг укомплектували свої склади, приготувалися ними проходити сезон – і деякі гравці неминуче залишилися без роботи. Тепер, якщо якийсь клуб захоче посилити свій склад до січня, йому доведеться вибирати виключно з вільних агентів – людей, які були без клубу на момент закриття вікна.

Бути вільним агентом – це великий ризик та велика можливість одночасно. З цього ринку можна так ніколи і не повернутися (тому ж Перішичу, якби він порвав “хрести” у статусі вільного агента, з величезною ймовірністю довелося б завершувати кар'єру), але в цьому статусі можна бути вибором номер один з вересня по грудень та з лютого до травень. Велбек, який минулими вихідними вдруге поспіль забив на Олд Траффорд, у сезоні-20/21 сидів без роботи до другої половини жовтня, аж поки дочекався запрошення від Брайтона і за його допомогою перезапустив кар'єру.

У даному матеріалі представлені десять найзірковіших гравців, які зараз тренуються самостійно та чекають на пропозиції від інших клубів.

Карім Белларабі

Вік: 33 роки

Сон дає розрізну передачу у фінальну третину, Беніш пасує на гравця, який забігає в карний майданчик – і за мить Юрген Клопп сумно опускає голову. Цей міні-сюжет став легендою Бундесліги, увійшов в історію з типово німецькою педантичністю. Карім Белларабі повернувся з оренди і в першому ж турі забив на Вестфаленштадіоні найшвидший гол в історії чемпіонату Німеччини: через 09,08 секунди після стартового свистка!

За 9 років, які минули з того часу, Белларабі виріс у різноманітного та технічного вінгера. Йому не вистачило всього 20 матчів, щоб увійти до першої десятки гвардійців – але він входить до десятки найкращих бомбардирів Баєра, а 66 гольових передач дозволяють йому вважатися четвертим асистентом “фармацевтів” в історії.

Втім, це все минуле, а в теперішньому Белларабі виявився зовсім не потрібним Байєру. Багато травм, висока конкуренція у команді Хабі Алонсо – і з Карімом попрощалися тепло, але твердо. Сам марокканський німець влітку говорив про можливі варіанти за межами Європи, але зараз йдеться про цікавіші варіанти. Corriere Dello Sport пише про інтерес МЮ та Мілана – і, враховуючи, що відбувається у “дияволів” з вінгерам, вони можуть заплющити очі навіть на травми Каріма.

Ймовірність завершення кар'єри: 5%

Філ Джонс

Вік: 31 рік

Тім Талер продав свій сміх, а Філ Джонс – свою кар'єру. Давним-давно, коли Жозе Моурінью ще вважався найкращим тренером світу, Алекс Фергюсон підписав у Блекберні перспективного захисника і навряд чи міг уявити, що насправді підписує футбольного комерсанта.

За останній сезон Джонс провів 0 матчів у всіх турнірах. За останні два сезони – п'ять. За останні чотири – тринадцять! Зрозуміло, що можна і треба лаяти Вудворда, який пропонував такі довгі контракти навіть гравцям, на яких ніхто всерйоз не претендував, але через роки простих занять фітнесом Філ виявив, що нікому не потрібен.

Ще й Блекберн дуже невчасно переживає добрі часи так. Саме так: адже якби “бродяги” перебували у стані руїни, як 5-7 років тому, Філа б за старою пам'яттю взяли додому. А так... Джонс, за великим рахунком, зараз і не зовсім футболіст. Форму він втратив, швидше за все, назавжди, і в такій складній лізі, як Чемпіоншип, навряд чи знадобиться.

Ймовірність завершення кар'єри: 40%

Серхіо Асенхо

Вік: 34 роки

Кар'єра дворазового переможця Ліги Європи пронизана болем. Чотири розриви хрестоподібних зв'язок – це випробування, після яких виникає питання, як Асенхо взагалі ходить. Честь і хвала сучасним медикам, які можуть знову і знову ставити на ноги професійного спортсмена – але навряд чи має дивувати, що з такою історією хвороби кар'єра йде на спад раніше, ніж у інших воротарів.

Останнім клубом Асенхо був Вальядолід – і тут навіть відчувається красивий, щирий сюжет. Вальядолідом володіє Роналдо, який сам недограв багато сотень матчів через травми – і хто, як не він, повинен був довіритися іншому “хроніку”? Але Серхіо програв конкуренцію Жорді Масіпу, а Вальядолід вилетів у Сегунду – і Асенхо влітку залишив клуб. Минулого сезону Асенхо ламав палець на руці – і далеко не факт, що знайдуться клуби, які запропонують контракт такому травматичному гравцю.

Ймовірність завершення кар'єри: 50%

Тімо Горн

Вік: 30 років

Коли Кельн у 2018-му році вилетів до Другої Бундесліги, єдиною реакцією його головних зірок, Горна та Гектора, стало продовження контрактів із командою. І це було не набивання ціни: двоє німців стали справжніми легендами клубу, зігравши більше трьохсот матчів за "козлів" кожен.

Але ніщо не вічне, й цього літа обидва покинули клуб. І якщо Гектору було вже час закінчувати, то Тімо перебуває у віці, коли воротарі взагалі виходять на пік. Але – травми, будь вони прокляті. Тімо має великі проблеми з коліном, через них він не зміг прогресувати в часи, коли був на олівці в МЮ, Арсеналі та збірній, а тепер не може знайти новий клуб після того, як програв конкуренцію Мартіну Швабе.

Взагалі кар'єра Горна залишає величезне почуття недомовленості. Пройшов через усі збірні від U-15 до U-23 – але так жодного разу не зіграв за бундестім. Взяв участь в Олімпіаді – але завоював лише “срібло”, причому вирішальний пенальті Неймар забив саме йому. Навіть “став легендою Кельна” неможливо без антитези “...але не такою, як Гектор”. І все ж ставити на ньому хрест рано: перший же клуб Бундесліги, у якого травмується воротар по ходу сезону, розглядатиме Горна як одну з перших альтернатив.

Ймовірність завершення кар'єри: 25%

Шкодран Мустафі

Вік: 31 рік

Ще 2021-го – гравець лондонського Арсеналу, а вже за два роки – футболіст на межі завершення кар'єри. Безперечно, Шкодран дійсно сильно здав (і, можливо, був просто сильно переоцінений по молодості), але найбільше по його перспективам вдарила нерозбірливість.

Той Шальке, в який він йшов, втопив би будь-кого. “Кобальтові” на момент переходу Мустафі щойно перервали тридцятиматчеву (!) серію без перемог у Бундеслізі, і зрозуміло, що один захисник ситуацію виправити не міг. У Леванте було трохи краще, але ця команда також вилетіла. Мустафі мало грав, багато травмувався, але ці клуби найменше підходили для ренесансу кар'єри.

З перспективами Шкодрана найпростіше. Він раніше грав за Сампдорію, і зараз навіть тренер команди не приховує, що клуб розглядає його кандидатуру: «Шкодран Мустафі може стати гравцем, якого ми підпишемо. У нашому списку є три чи чотири імені. Навколо не так багато гравців, в яких закінчився контракт. Постараємося з'ясувати, хто знаходиться у найкращій фізичній формі. Це непросто».

Ймовірність завершення кар'єри: 0%

Анвар Ель-Газі

Вік: 28 років

Наймолодший герой добірки, хоч по кар'єрі цього й не скажеш. У Анвара кар'єра склалася надто швидко. Він проявив себе на батьківщині, поїхав до топ-чемпіонату, потім поїхав на заробітки, потім повернувся додому – і все це до 27 років. “Заробітками” для гравця з претензіями на збірну Нідерландів був Чемпіоншип: Анвар пішов в Астон Віллу в розквіті сил, чим явно підкосив свій розвиток.

Анвар має складний характер, що безупинно б'є по його кар'єрі. Як він відмовився продовжувати контракт з Аяксом у 21 рік і вирушив у дубль, так і пішло: дуже кризові Лілль, Астон Вілла, Евертон – клуби, в яких важко себе проявити. ПСВ, втім, він допоміг вийти в ЛЧ, але вже пішов і звідти. Дуже дивний контракт, до речі: до 1 вересня Анвар навіть встиг зіграти в одному матчі чемпіонату.

Загалом Ель-Газі зараз підтримує форму в дублі Аякса (великий респект, до речі, амстердамцям за те, що не тримають зла). На певному етапі були чутки про інтерес до МЮ та цього вінгера, але, здається, вони безпідставні. Підписувати гравця, який і аутсайдерів АПЛ не потягнув, було б занадто навіть для МЮ... Марокканець, звичайно, кар'єру не закінчить і взагалі не пропаде: футбол на Близькому Сході немов спеціально таких і з'явився.

Ймовірність завершення кар'єри: 0%

Джером Боатенг

Вік: 35 років

Чемпіон світу, дев'ятиразовий чемпіон Німеччини – до того ж найважливіший герой завоювання всіх цих титулів. Якщо його брат був більше фріком, який щороку змінював команду і ніколи не виправдовував очікування, то Джером був якраз гарантією якості. Навіть його перебування у списку вільних агентів не повинно опускати його на рівень “скляних” та дурних. Боатенг і минулого разу вичікував до останнього: все літо перебирав варіанти і лише 1 вересня підписав контракт із Ліоном – ймовірно, найкращим клубом із тих, які на нього претендували.

Але час іде, і та сама стратегія може призвести до інших результатів. Боатенг минулого сезону навіть за Ліон, який перестав бути показником рівня, майше не грав. Зараз він уже затягнув із “безробіттям” довше, ніж у 32 роки, після Баварії.

Тим не менш, Джером – гравець занадто елітного класу, щоб просто закінчувати після Ліона. Думаю, певний момент запити Боатенга знизяться до рівня клубу, якому він цікавий. В крайньому випадку (підкреслюю: крайньому!) повернеться до Герти, яка виховала його – як, звичайно, і брата. Це єдина команда, за яку Джером та Кевін-Прінс грали разом – навіть за збірні, як ви могли пам'ятати з ЧС-2010, вони грали один проти одного. Але зараз у Герті все так погано, що тренер відправляє до стартового складу всіх трьох своїх синів.

Ймовірність завершення кар'єри: 30%

Джессі Лінгард

Вік: 30 років

Якщо Ель-Газі 28, а в кар'єрі у нього вже було все, то в Лінгарда до 30 не було практично нічого. Він рекордно довго ходив у перспективних: мав велику конкуренцію в атаці МЮ, демонстрував яскраві відрізки, давав привід думати, що трохи додасть – і стане готовою зіркою.

На жаль, практика показала, що Джессі занадто часто грає у футбол сам із собою. Партнерів він не бачить, чисто як одноосібник недостатньо ефективний – і, як наслідок, виявився не потрібен навіть Ноттінгему. Раніше такі гравці мали одну дорогу, в Чемпіоншип , але в наші дні такий (безумовно, дуже яскравий) футболіст може спливти і в Туреччині, і на Близькому Сході. І хто-хто, а він простою може не боятися: Лінгард і у складі МЮ часто місяцями не грав.

Ймовірність завершення кар'єри: 1%.

Еден Азар

Вік: 32 роки

Азар до 28 років може стати прикладом того, як бути ефективним гравцем у футболі XXI століття і приносити командам виняткову користь. Еден і забивав, і роздавав гольові, і звільняв простір для партнерів – загалом, був ідеальним гравцем для перемог своїх команд. Потрібно бути лицеміром, щоб не називати Едена легендою Челсі та АПЛ.

Азар після 28 років може стати прикладом того, як знищити свою кар'єру. Складається відчуття, що Еден у якийсь момент втратив інтерес до самої гри – інакше неможливо пояснити такий божевільний регрес. Якщо до тебе не зміг знайти підхід Анчелотті, настав час визнати проблему.

До речі, саме у випадку з Азаром дуже важко уявити, щоб такого персонажа під час сезону підписав умовний аугсбург чи алавес. Те, що Еден не знайшов клуб навіть у Бельгії, вже зовсім поганий знак; те, що він не підписався ні з ким у Саудівській Аравії, ставить під його можливість навіть тренуватися на професійному рівні.

Ймовірність завершення кар'єри: 60%

Давід де Хеа

Вік: 33 роки

І людина, без якої не було б матеріалу. Чотириразовий лауреат премії найкращому гравцю сезону в МЮ (більше разів її не отримував ніхто). Найвисокооплачуваніший гравець АПЛ ще три роки тому. Володар золотої перчатки АПЛ останнього сезону. Ці та багато інших регалій ніяк не допомогли де Хеа уникнути статусу безробітного станом на середину вересня.

Ситуація де Хеа настільки унікальна, що пояснити її лише логічними аргументами неможливо. Ну так, він сильно здав останнім часом – але Менді це не завадило отримати контракт за всі гроші світу, при тому що Аль-Ахлі довелося ще й Челсі заплатити. Він може не влаштовувати МЮ на позиції першого номера – але він точно не настільки поганий, щоб знущатися з легенди і, після того, як де Хеа погодився на зниження зарплати, тут же пропонувати ще менше (і в результаті підписувати Алтая Байиндира). Він може заслуговувати на те, щоб Тухель накладав вето на його перехід до Баварії, але чому він не переходить взагалі нікуди?

Як йому дуже властиво, Давід застиг у напівпозиції: і не в Саудівській Аравії, і не в МЮ, і не в Іспанії, і не в Баварії. Ніде. Він недостатньо старий, щоб просто сісти на лаву, як Льоріс, недостатньо слабкий, щоб підписатися з умовним Ноттінгем Форест, і, можливо, після МЮ йому недостатньо цікавий фінансовий фактор, щоб просто виїхати в якийсь “Аль-”.

Можливо, знайти роботу де Хеа завадила якраз його зайва амбітність. Воротар, який свого часу вивів на новий рівень саме мистецтво воротарських сейвів, не хоче так рано зникати з поля зору і вважає за краще почекати на проблеми з першим номером у максимально сильної команди. Але зараз проти нього працює сам час: він все для більшої кількості клубів виглядає минулим, відпрацьованим матеріалом. Травми воротаря в Реалі де Хеа вже дочекався, але вона йому нічого не дала.

Ймовірність завершення кар'єри: 30%