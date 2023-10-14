Англія

А як же Баварія?

Німецький функціонер Макс Еберль може стати новим спортивним директором англійського Ліверпуля. Про це повідомляє твіттер німецького журналіста Крістіана Фалька

Наприкінці вересня німця було звільнено з РБ Лейпциг, з формулюванням "відсутність прихильності до клубу". Раніше повідомлялося, що переговори з ним веде мюнхенська Баварія.

З червня нинішнього року посаду спортивного директора у Ліверпулі обіймає інший німець, Йорг Шмадтке, який до цього працював на аналогічній посаді у німецькому Вольфсбургу.