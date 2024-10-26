Англія

Знакова постать для "червоних".

Директор по скаутингу Ліверпуля Дейв Фелловс залишить свою посаду в мерсисайдському клубі. Про це повідомляє офіційний сайт "червоних".

Зазначається, що Фелловс погодився відкласти свій відхід та залишитися на посаді, щоб допомогти своєму наступнику під час перехідного періоду.

"Для мене було великою честю працювати в цьому неймовірному футбольному клубі.

Тут фантастичні люди, починаючи з вболівальників, роблять це місцем особливим. Можливість працювати з настільки талановитими гравцями і колегами минулого і сьогодення, які тепер стали моїми друзями, — це те, за що я дуже вдячний клубу", — заявив Фелловс.

Дейв Фелловс знаходиться в Ліверпулі з 2012 року. Раніше він працював у Манчестер Сіті, Ньюкаслі та Болтоні.