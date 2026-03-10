Ліга конференцій

Перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудеться 12 березня о 19:45.

Матч 1/8 фіналу Ліги конференцій між Лех та Шахтар обслуговуватиме бригада норвезького рефері Рохіт Саггі. Йому на лініях допомагатимуть Андерс-Олав Дале та Йорген Вальстадство, четвертим арбітром буде Даніель Хіграфф, а відео помічниками – Крістоффер Хагенес та Маріус Лін.

Перший матч для Шахтаря буде виїзним і відбудеться 12 березня о 19:45. Команда тренера Арда Туран проводить підготовку до гри у Стамбулі та у середу вирушить до Польщі.

Матч у відповідь відбудеться 19 березня у Кракові на Міському стадіоні імені Хенріка Реймана.

Нагадаємо, Шахтар завершив основний етап турніру на 6-й позиції, набравши 13 очок у шести турах. У разі виходу до чвертьфіналу, суперником команди Арди Турана стане переможець пари АЗ Алкмар – Спарта Прага.