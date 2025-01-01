Англія

Захисник на правах оренди представляє Бенфіку.

Орендований Бенфікою правий захисник Ісса Каборе достроково повернеться до Манчестер Сіті, передає видання Record.

У португальському клубі більше не розраховують на 23-річного гравця збірної Буркіна-Фасо. Від початку вересня він взяв участь лише в семи матчах (193 хвилини) "орлів" у всіх турнірах, відзначившись одним асистом.

Манчестер Сіті придбав Каборе влітку 2020 року. Із того моменту він п'ять разів залишав англійський клуб на правах оренди (Мехелен, Труа, Марсель, Лутон Таун, Бенфіка), досі не дебютувавши за "містян".

Раніше повідомлялося, що Челсі відкликав з оренди голкіпера Габріела Слоніну.