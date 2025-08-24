Англія

У клубі готуються звільнити Нуну Ешпіріту Санту через конфлікт із власником.

Брендан Роджерс може знову повернутися до роботи в англійській Прем’єр-лізі. За інформацією The Sun, 52-річний наставник є головним кандидатом на посаду головного тренера Ноттінгем Форест.

Очікується, що в найближчі дні керівництво Фореста припинить співпрацю з нинішнім тренером Нуну Ешпіріту Санту. Португалець має серйозні розбіжності з власником клубу Євангелосом Маринакісом, про що сам відкрито заявляв в інтерв’ю, підтверджуючи напруженість у відносинах із керівництвом.

Нині Роджерс очолює шотландський Селтік, але його контракт спливає влітку 2026 року. Джерело стверджує, що компенсація за дострокове розірвання контракту не стане проблемою для Ноттінгема.

Брендан Роджерс відомий своєю роботою не лише в Селтіку, а й у таких клубах, як Ліверпуль, Суонсі та Лестер, з яким він вигравав Кубок Англії у 2021 році. Його повернення в АПЛ може стати одним із головних тренерських переходів нинішнього сезону.