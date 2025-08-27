Англія

Інсайдер спростовує чутки про можливу оренду голкіпера Манчестер Юнайтед.

Інформація про те, що воротар Манчестер Юнайтед Андре Онана може приєднатися до Вест Гема на правах оренди, не відповідає дійсності, — стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, станом на зараз між клубами немає жодних переговорів щодо трансферу 29-річного камерунця.

Попри те, що Манчестер Юнайтед веде перемовини щодо можливого підписання бельгійського воротаря Сенне Ламменса з Антверпена, це не означає, що Онана залишить команду цього літа.

Нагадаємо, що Андре Онана пропустив перші два тури англійської Прем'єр-ліги проти лондонських Арсеналу (0:1) та Фулгема (1:1).