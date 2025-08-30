У третьому турі англійської Прем’єр-ліги відбудеться дербі Західного Лондона: Челсі на Стемфорд Брідж прийматиме Фулгем. Обидві команди стартували по-різному: підопічні Енцо Марески вже встигли продемонструвати атакувальну міць, тоді як колектив Марку Сілви поки що не знає перемог у чемпіонаті, але й не зазнав поразок. Атмосфера обіцяє бути напруженою — столичні дербі рідко обходяться без інтриги.

СУБОТА, 30 СЕРПНЯ, 14:30 ▪️ СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Для Челсі цей матч стане третьою поспіль лондонською битвою в календарі. Минулого туру "сині" розгромили Вест Гем 5:1, хоча починалося все з пропущеного м’яча. Гол Жуана Педро відкрив шлях до феєрії, а згодом забивали Педру Нету, Енцо Фернандес, Мойзес Кайседо і Трево Чалоба. Фани отримали справжній вибух емоцій, а юний Естеван увійшов в історію — він став наймолодшим асистентом Челсі в АПЛ (18 років і 120 днів).

Команда Марески підходить до дербі у відмінній формі: 10 перемог у 12 останніх матчах усіх турнірів говорять самі за себе. Щоправда, кадрові проблеми залишаються — Коул Палмер знову травмований і пропустить гру, також поза строєм Колвілл, Бадьяшиль та Лавія. Михайло Мудрик продовжує відбувати дискваліфікацію. І хоча ЗМІ активно обговорюють можливий перехід Александера Ісака на Стемфорд Брідж, поки що атакувальні надії Челсі покладені на саме на Жуана Педро та Ліама Делапа.

Фулгем розпочав сезон з двох нічиїх: спочатку з Брайтоном, а згодом з Манчестер Юнайтед (1:1). В обох випадках команда Марку Сілви продемонструвала характер і змогла вирвати результат наприкінці зустрічі. Еміль Сміт-Роу став героєм матчу з "червоними дияволами", зрівнявши рахунок одразу після виходу на заміну.

У Кубку англійської ліги "котеджери" впевнено пройшли Брістоль Сіті (2:0), але головна проблема залишається незмінною — в останніх дев’яти виїзних іграх Прем’єр-ліги Фулгем не зумів зберегти ворота "сухими". І хоча саме тут, на Стемфорд Брідж, вони перемогли Челсі минулого сезону, повторити цей трюк буде надзвичайно складно. Утім, Фулгем має чимало козирів у швидких атаках та контрвипадах — Івобі, Сміт-Роу та Муніз можуть створити чимало проблем супернику, особливо у різких перехідних фазах.

За версією букмекерів, найбільші шанси на успіх мають підопічні Енцо Марески: на перемогу Челсі пропонують коефіцієнт 1.66, потенційний успіх Фулгема оцінюється у 5.20, тоді як нічийний результат представлений показником 4.10.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ



ЧЕЛСІ : Санчес — Гюсто, Адарабіойо, Чалоба, Кукурелья — Кайседо, ФернандесЕнцо — Естеван, Жуан Педро, Нету — Делап

ФУЛГЕМ : Лено — Тете, Андерсен, Куенка, Бессі — Берге, Лукич — Кінг, Сміт-Роу, Івобі — Муніз

