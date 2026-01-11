Англія

Наставник Орлів не шукав виправдань після поразки в Кубку Англії.

Головний тренер Крістал Пелас Олівер Гласнер жорстко розкритикував виступ своїх підопічних після сенсаційної поразки від скромного Маклсфілда (1:2)

Попри зовнішній спокій, австрієць був безжальним у своїй оцінці гри представника Прем'єр-ліги та чинного володаря кубка проти команди з нижчого дивізіону. Гласнер привітав суперника з перемогою, але наголосив, що його команда провалила гру за всіма компонентами, особливо в індивідуальній майстерності.

"Нам сьогодні бракувало будь-якої якості. Я не бачив нікого, хто міг би виграти", — заявив розчарований наставник.

Тренер окремо зупинився на жахливій грі в обороні. За його словами, команда знову наступила на ті ж граблі, пропустивши зі стандарту, а другий гол узагалі назвав комедійним.

"Знову пропущений гол зі стандартного положення... програна боротьба на другому поверсі, невдалий удар головою. Ми знаємо про ці проблеми, але нам потрібно грати краще. Другий гол був більш фарсовим", — зазначив Гласнер.

Підсумовуючи матч, австрієць визнав, що результат є цілком закономірним, оскільки Пелас не створив нічого попереду.

"Якщо ви не можете створити чітких моментів... все інше – це просто брак якості. Саме тому ми програли, і ми заслуговуємо на програш. Чесно кажучи, у мене немає пояснення тому, що я бачив сьогодні".

