Англія

Лондонці не змогли реабілітуватися перед вболівальниками, продовживши свою невтішну серію без перемог до чотирьох матчів.

Тоттенгем завершив виступи в Кубку Англії вже на стадії третього раунду, поступившись Астон Віллі з рахунком 1:2 на домашньому стадіоні. Підопічні Томаса Франка не змогли стримати натиск гостей у першому таймі та, попри спроби відігратися, залишили турнір.

Головний тренер Тоттенгема після матчу виглядав розчарованим, але намагався знайти позитив у грі команди після перерви "Ми провалили перший тайм, і це коштувало нам гри. Пропускати в роздягальню — це завжди удар по психології", — зазначив наставник.

Ця поразка стала третьою для Тоттенгема в останніх п'яти іграх, що посилює тиск на Томаса Франка та його штаб. Фахівець також визнав, що команда зараз перебуває у складній ситуації, маючи серію невдалих результатів (остання перемога була ще 28 грудня над Крістал Пелас).

"Нам потрібно зібратися. Другий тайм показав, що у нас є характер, ми створили моменти, але реалізація та контроль м'яча сьогодні були не на тому рівні, якого вимагає матч проти такого суперника, як Астон Вілла. Ми повинні перегорнути цю сторінку і зосередитися на лізі", — зазначив тренер.

Одразу після фінального свистка між гравцями обох команд спалахнула бійка. Причиною конфлікту стало святкування нападника Астон Вілли Оллі Воткінса перед сектором гостьових вболівальників. Хавбек шпор Жоау Пальїнья, який знаходився поруч, емоційно відреагував на дії суперника і штовхнув його.

У конфлікт миттєво втрутилися інші гравці: Морган Роджерс та захисник господарів Міккі ван де Вен намагалися розборонити учасників та розрядити ситуацію. Зрештою, обом командам вдалося заспокоїти пристрасті. Франк не став звинувачувати своїх гравців, вказавши на неспортивну поведінку опонента.

"Оллі Воткінс дуже провокує, — заявив наставник. Він міг би просто піти. Кожен, хто має дух змагання, може відреагувати на провокацію. Я бачу гравців з великою пристрастю, і це важливо, але нам також потрібні холоднокровні голови", — підсумував Франк.