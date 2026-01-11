Україна

Співпраця тривала півтора роки.

Український центральний захисник Василь Курко перебрався до київської Оболоні влітку 2024 року на правах вільного агента на тлі виступів за рівненський Верес.

Відтоді 30-річний виконавець устиг провести за "пивоварів" 34 матчі та забити один гол, уключно з 11 іграми та власне результативним ударом у ворота того-таки Вереса в поточній кампанії.

Проте під час зимової перерви Оболонь оголосила про завершення співпраці з досвідченим футболістом.

Нагадаємо, що раніше Курко виступав за донецький Металург, одеський Чорноморець, харківський Металіст, Жемчужину, луцьку Волинь, Прикарпаття та київський Лівий Берег.