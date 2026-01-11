Англія

Новий тренер Челсі розпочав кар'єру на Стемфорд Брідж з переконливої перемоги, повторивши досягнення Антоніо Конте, яке трималося майже 10 років.

Захисник Челсі Йоррел Хато не приховував свого захоплення роботою нового головного тренера Ліама Росеньйора після розгромної перемоги над Чарльтоном з рахунком 5:1 у третьому раунді Кубка Англії.

19-річний голландець став одним із героїв зустрічі, відкривши рахунок потужним ударом із лівої ноги перед перервою. Це був його перший гол за синіх. Після матчу Хато, якого визнали найкращим гравцем поєдинку, відзначив позитивний вплив нового наставника на команду.

"Він має свій власний спосіб гри у футбол, і я думаю, що це хороший шлях, і він нам підходить. Ми провели з ним багато зустрічей, де він намагався пояснити своє бачення, адже часу було обмаль. І я думаю, що сьогодні ми показали те, чого він хотів", — сказав Хато.

Ліам Росеньйор, який замінив звільненого Енцо Мареску, став першим тренером Челсі з часів Антоніо Конте, якому вдалося виграти свій дебютний матч на чолі команди. До цього моменту дев'ять попередніх наставників (включаючи тимчасових) не могли здобути перемогу у своїй першій грі (5 нічиїх та 4 поразки).

Тепер на 41-річного фахівця чекає серйозне випробування — півфінал Кубка ліги проти Арсенала вже цієї середи.