Італія

Італійський гранд зазнав невдачі у спробі повернути румунського захисника до Серії А.

Лондонський Тоттенгем відповів відмовою на офіційний запит Роми щодо оренди центрального захисника Раду Дрегушіна.

Римський клуб розглядав 23-річного румуна як пріоритетну ціль для підсилення проблемної лінії оборони в зимове трансферне вікно. Керівництво шпор та головний тренер Томас Франк наклали вето на будь-який потенційний вихід Дрегушіна в січні.

Попри те, що Раду не є безальтернативним гравцем стартового складу, у клубі вважають його критично важливим елементом ротації. Враховуючи травматичність основних захисників (Ван де Вена та Ромеро) та насичений календар, лондонці не готові послаблювати глибину складу.

Для Роми Дрегушін виглядав ідеальним кандидатом: він чудово адаптований до італійського футболу завдяки успішним виступам за Дженоа, Сампдорію та Ювентус. Однак тепер вовки будуть змушені переключити свою увагу на альтернативні варіанти на ринку, оскільки двері до повернення румуна на Апенніни зачинено.

Нагадаємо, Дрегушін приєднався до Тоттенгема в січні 2024 року за 25 мільйонів євро, відхиливши тоді пропозицію мюнхенської Баварії.