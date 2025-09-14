Після міжнародної паузи англійська Прем’єр-ліга повертається на Терф Мур, де новачок сезону Бернлі прийматиме чинного чемпіона — Ліверпуль. Підопічні Скотта Паркера прагнуть довести, що їхній вихід в еліту — не випадковість, тоді як команда Арне Слота націлена продовжити бездоганну серію стартових перемог.

НЕДІЛЯ, 14 ВЕРЕСНЯ, 16:00 ▪️ ТЕРФ МУР, БЕРНЛІ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Бернлі розпочав кампанію непросто, але вже встиг відчути смак перемоги — 2:0 над Сандерлендом удома. У поєдинках із Тоттенгемом та Манчестер Юнайтед "бордові" програвали, проте давали гідний бій і демонстрували характер протягом гри. Команда Скотта Паркера залишається непереможною на своєму полі впродовж 25 матчів у чемпіонатах, хоча серія зараз під серйозною загрозою.

Захист Бернлі, який ще минулого сезону у Чемпіоншипі вражав надійністю, наразі виглядає менш стабільно — шість пропущених м’ячів за три тури. Однак варто відзначити активність Джейдона Ентоні, котрий вже відзначився двома голами та асистом, а також важливу роль Джоша Каллена в центрі поля. Важливою новиною стало й підписання Флорентіну Луїша, який може дебютувати проти чемпіона.

Ліверпуль стартував у сезоні максимально впевнено: три перемоги поспіль, зокрема над Арсеналом завдяки фантастичному штрафному Домініка Собослаї. "Червоні" стали єдиною командою АПЛ зі стовідсотковим результатом і прагнуть повторити успіхи сезонів 2018/19 та 2019/20, коли брали 12 очок на старті.

Атаку Ліверпуля підсилив рекордний трансфер Александра Ісака, однак швед поки що, судячи з усього, не готовий розпочати в основі. Тандем Юго Екітіке та Коді Гакпо виглядає переконливо, а Мохамед Салах продовжує штампувати результативні дії. Арне Слот має у своєму розпорядженні потужний склад, хоча через травми не зіграють Кертіс Джонс та Джеремі Фрімпонг.