Football.ua представляє прев'ю матчу англійської Прем’єр-ліги, який пройде 14 вересня та розпочнеться о 16:00.
Бернлі — Ліверпуль, getty images
14 вересня 2025, 08:00
Після міжнародної паузи англійська Прем’єр-ліга повертається на Терф Мур, де новачок сезону Бернлі прийматиме чинного чемпіона — Ліверпуль. Підопічні Скотта Паркера прагнуть довести, що їхній вихід в еліту — не випадковість, тоді як команда Арне Слота націлена продовжити бездоганну серію стартових перемог.
НЕДІЛЯ, 14 ВЕРЕСНЯ, 16:00 ▪️ ТЕРФ МУР, БЕРНЛІ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS
Бернлі розпочав кампанію непросто, але вже встиг відчути смак перемоги — 2:0 над Сандерлендом удома. У поєдинках із Тоттенгемом та Манчестер Юнайтед "бордові" програвали, проте давали гідний бій і демонстрували характер протягом гри. Команда Скотта Паркера залишається непереможною на своєму полі впродовж 25 матчів у чемпіонатах, хоча серія зараз під серйозною загрозою.
Захист Бернлі, який ще минулого сезону у Чемпіоншипі вражав надійністю, наразі виглядає менш стабільно — шість пропущених м’ячів за три тури. Однак варто відзначити активність Джейдона Ентоні, котрий вже відзначився двома голами та асистом, а також важливу роль Джоша Каллена в центрі поля. Важливою новиною стало й підписання Флорентіну Луїша, який може дебютувати проти чемпіона.
Ліверпуль стартував у сезоні максимально впевнено: три перемоги поспіль, зокрема над Арсеналом завдяки фантастичному штрафному Домініка Собослаї. "Червоні" стали єдиною командою АПЛ зі стовідсотковим результатом і прагнуть повторити успіхи сезонів 2018/19 та 2019/20, коли брали 12 очок на старті.
Атаку Ліверпуля підсилив рекордний трансфер Александра Ісака, однак швед поки що, судячи з усього, не готовий розпочати в основі. Тандем Юго Екітіке та Коді Гакпо виглядає переконливо, а Мохамед Салах продовжує штампувати результативні дії. Арне Слот має у своєму розпорядженні потужний склад, хоча через травми не зіграють Кертіс Джонс та Джеремі Фрімпонг.
За версією букмекерів, більші шанси на успіх сьогодні мають підопічні Арне Слота: на перемогу Ліверпуля пропонують коефіцієнт 1.34, потенційний успіх Бернлі оцінюється у 9.00, тоді як нічийний результат представлений показником 5.50.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
БЕРНЛІ : Дубравка — Вокер, Екдаль, Естеве, Гартман — Каллен, Угочукву — Ларсен, Ганнібал, Ентоні — Фостер.
ЛІВЕРПУЛЬ : Аліссон — Собослаї, Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Вірц, Гакпо — Екітіке.
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:3