Німеччина

У продовженні 16 туру Бундесліги.

Штутгарт не залишив каменя на камені у матчі проти Баєра (4:1)

У першому таймі гості зняли всі питання щодо переможця матчу, забивши чотири м’ячі. Левелінг на 7-й хвилині розпочав побиття, Міттельштадт на 29-й з пенальті подвоїв перевагу. На останній хвилині основного часу першого тайму Левелінг оформив дубль, довівши справу до розгрому. У доданий час Ундав зробив рахунок непристойним.

У другому таймі фармацевти з пенальті відіграли один м’яч. Капітан команди Грімальдо впевнено реалізував одинадцятиметровий. У підсумку Штутгарт розгромив Баєр та впритул наблизився до сусіда по турнірній таблиці.

Баєр Леверкузен — Штутгарт 1:4

Голи: Грімальдо, 66 (пен) - Левелінг, 7, 45, Міттельштедт, 29 (пен), Ундав, 45+2

Баєр Леверкузен: Флеккен — Кванса, Андріх, Белосян (Баде, 46) — Артур, Гарсія, Фернандес (Гофманн, 66), Грімальдо (Васкес, 82) — Тілльман, Телла (Поку, 46) — Тер'є (Сарко, 66)

Штутгарт: Нюбель — Вагноман (Ассіньйон, 79), Гендрікс, Шабо, Міттельштедт — Каразор, Штіллер — Левелінг (Аревало, 79), Нарті (Андрес, 89), Фюріх (Єльч, 72) — Ундав (Демірович, 89)

Попередження: Баде, Грімальдо, Гарсія — Єльч