СУБОТА, 10 СІЧНЯ, 19:45 ▪️ ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Для Тоттенгема нинішній сезон складається вкрай непросто. Після 21 туру АПЛ команда Томаса Франка посідає лише 14-те місце, маючи 27 очок і серію з невдалих результатів. Болісна поразка від Борнмута з вирішальним голом на 95-й хвилині лише підсилила напругу навколо нового головного тренера, який "засвітився" з брендованим стаканчиком Арсеналу під час гри, а атмосфера навколо клубу далека від стабільної.

Кубок Англії в цій ситуації може стати для "шпор" шансом перезавантажитися. Восьмиразові володарі трофея традиційно впевнено проходять стадію третього раунду — Тоттенгем діставався 1/16 фіналу в 18 з останніх 19 сезонів. Утім, кадрові втрати серйозно ускладнюють завдання: поза грою залишаються Меддісон, Соланке, Кулусевські, Кудус, Удогі та Бентанкур, а Бергвалль перебуває під питанням.

Астон Вілла, навпаки, проводить один із найкращих сезонів за останні десятиліття. Команда Унаї Емері йде третьою в АПЛ, демонструючи стабільність, глибину складу та чітку ігрову ідентичність. Нічия з Крістал Пелес у минулому турі зупинила переможну ходу, але не вибила бірмінгемців із чемпіонських перегонів.

Попри щільний календар і матчі в Лізі Європи, Вілла серйозно ставиться до Кубка Англії — турніру, який клуб вигравав сім разів, востаннє ще у 1957 році. Додаткову впевненість гостям додає статистика особистих зустрічей: Астон Вілла виграла три останні матчі проти Тоттенгема в усіх турнірах, включно з перемогою 2:1 у Прем’єр-лізі в жовтні та вибиванням "шпор" з Кубка минулого сезону.