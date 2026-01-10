Football.ua представляє прев'ю матчу 1/32 фіналу Кубка Англії, який пройде 10 січня та розпочнеться о 19:45.
Тоттенгем — Астон Вілла, Getty Images
10 січня 2026, 07:40
В 1/32 фіналу найстарішого футбольного турніру світу — Кубка Англії — на Тоттенгем Готспур Стедіум зійдуться два представники Прем’єр-ліги: Тоттенгем та Астон Вілла. Протистояння в Північному Лондоні обіцяє стати одним із центральних у третьому раунді, адже команди підходять до гри з різним емоційним фоном, амбіціями та турнірними реаліями.
ТОТТЕНГЕМ — АСТОН ВІЛЛА
СУБОТА, 10 СІЧНЯ, 19:45 ▪️ ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS
Для Тоттенгема нинішній сезон складається вкрай непросто. Після 21 туру АПЛ команда Томаса Франка посідає лише 14-те місце, маючи 27 очок і серію з невдалих результатів. Болісна поразка від Борнмута з вирішальним голом на 95-й хвилині лише підсилила напругу навколо нового головного тренера, який "засвітився" з брендованим стаканчиком Арсеналу під час гри, а атмосфера навколо клубу далека від стабільної.
Кубок Англії в цій ситуації може стати для "шпор" шансом перезавантажитися. Восьмиразові володарі трофея традиційно впевнено проходять стадію третього раунду — Тоттенгем діставався 1/16 фіналу в 18 з останніх 19 сезонів. Утім, кадрові втрати серйозно ускладнюють завдання: поза грою залишаються Меддісон, Соланке, Кулусевські, Кудус, Удогі та Бентанкур, а Бергвалль перебуває під питанням.
Астон Вілла, навпаки, проводить один із найкращих сезонів за останні десятиліття. Команда Унаї Емері йде третьою в АПЛ, демонструючи стабільність, глибину складу та чітку ігрову ідентичність. Нічия з Крістал Пелес у минулому турі зупинила переможну ходу, але не вибила бірмінгемців із чемпіонських перегонів.
Попри щільний календар і матчі в Лізі Європи, Вілла серйозно ставиться до Кубка Англії — турніру, який клуб вигравав сім разів, востаннє ще у 1957 році. Додаткову впевненість гостям додає статистика особистих зустрічей: Астон Вілла виграла три останні матчі проти Тоттенгема в усіх турнірах, включно з перемогою 2:1 у Прем’єр-лізі в жовтні та вибиванням "шпор" з Кубка минулого сезону.
За версією букмекерів, сьогодні трохи більше шансів на успіх мають підопічні Унаї Емері. Так, на перемогу Астон Вілли в основний час пропонується коефіцієнт 2.54, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 2.60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.50.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ТОТТЕНГЕМ : Кінські — Спенс, Дансо, ван де Вен, Девіс — Палінья, Грей — Коло Муані, Сімонс, Тель — Рішарлісон
АСТОН ВІЛЛА : Бізот — Гарсія, Конса, Торрес, Дінь — Богард, Тілеманс — Макгінн, Роджерс, Санчо — Мален
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:2