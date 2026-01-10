Туреччина

Першій трофей Тедеско в Туреччині.

Стамбульський Фенербахче став володарем Суперкубку Туреччини-2026 у фіналі розібравшись з Галатасараєм (2:0) у «Вічному дербі».

У складі переможців голами відзначилися дебютант команди Маттео Гендузі, забивши влучним пострілом з дальньої дистанції та Джейден Остервольде після розіграшу кутового.

Для Фенербахче, це перша перемога у Суперкубку Туреччини з 2014 року.

Галатасарай — Фенербахче 0:2

Голи: Гендузі 28, Остервольде 48.