Першій трофей Тедеско в Туреччині.
Суперкубок Туреччини, Getty images
10 січня 2026, 20:02
Стамбульський Фенербахче став володарем Суперкубку Туреччини-2026 у фіналі розібравшись з Галатасараєм (2:0) у «Вічному дербі».
У складі переможців голами відзначилися дебютант команди Маттео Гендузі, забивши влучним пострілом з дальньої дистанції та Джейден Остервольде після розіграшу кутового.
Для Фенербахче, це перша перемога у Суперкубку Туреччини з 2014 року.
Галатасарай — Фенербахче 0:2
Голи: Гендузі 28, Остервольде 48.