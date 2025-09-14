У неділю Манчестер знову поділиться на блакитну й червону половини — на Етіхад Стедіум відбудеться 197-й дербі Сіті та Юнайтед. Обидві команди стартували невдало й перебувають у нижній частині таблиці, тож перемога в цій грі може стати переломним моментом.

Манчестер Сіті під керівництвом Пепа Гвардіоли опинився у непростій ситуації: лише одна перемога у трьох поєдинках і 13-е місце в таблиці перед стартом туру — найгірший старт для каталонця в його тренерській кар’єрі. Поразки від Тоттенгема та Брайтона змусили фанатів занепокоїтися, адже востаннє "містяни" програвали двічі у перших трьох матчах ще у сезоні-2004/05. Водночас Гвардіола вірить у потенціал новачків — Доннарумми та Рейндерса, а також у бездоганну форму Ерлінга Голанда, який нещодавно забив п’ять м’ячів за збірну Норвегії.

Кадрові втрати Сіті залишаються серйозною проблемою для господарів. Травмовані Джон Стоунз, Йошко Гвардіол та Раян Аїт-Нурі, а в атаці вибув Омар Мармуш. Тому на флангах Гвардіола розраховує на Оскара Бобба та Жеремі Доку. Попри це, домашні матчі завжди були козирем "містян" — минулого сезону команда виграла п’ять останніх ігор на Етіхаді й зараз спробує відновити цей ритм проти принципового суперника.

Манчестер Юнайтед також переживає турбулентний період. Команда Рубена Аморіма зазнала фіаско в Кубку ліги, сенсаційно вилетівши від Грімсбі, а в чемпіонаті лише раз перемогла — проти Бернлі завдяки реалізованому пенальті Бруну Фернандеша на 97-й хвилині. Уболівальники критикують нестабільність і відсутність прогресу, проте тут все ж варто звернутися до статистики: “червоні дияволи” наразі створюють найбільше моментів у лізі й мають найвищий показник очікуваних голів (xG).

Особливий виклик для Юнайтед — реалізація. У перших турах два з трьох їхніх голів були автоголами суперників. Водночас молодий Беньямін Шешко може отримати шанс дебютувати з перших хвилин у дербі, а Браян Мбемо та Амад повинні підтримати капітана Бруну Фернандеша в атаці. У захисті добре проявив себе Маттейс де Лігт, тоді як голкіперська позиція залишається проблемною: Алтай Баїндир, швидше за все, вийде в основі через відхід Онана та інтеграцію новачка Ламменса.

За версією букмекерів, сьогодні найбільші шанси на успіх мають підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Ман Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1.80, тоді як потенційний успіх Ман Юнайтед оцінюється показником 4.35. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.95.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ



МАНЧЕСТЕР СІТІ : Доннарумма — Нунеш, Діаш, Аке, О’Райлі — Бернарду, Родрі, Рейндерс — Бобб, Голанд, Доку.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Баїндир — Йоро, де Лігт, Шоу — Мазрауї, Каземіро, Фернандеш, Доргу — Мбемо, Шешко, Амад.

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА