У клубі впевнені, що француз залишиться, хоча сам нападник утримується від конкретики.

Майбутнє володаря Золотого м'яча Каріма Бензема в Саудівській Аравії залишається однією з головних інтриг трансферного ринку. Контракт 38-річного форварда з Аль-Іттіхадом спливає у червні 2026 року, і спекуляції навколо його подальшої долі набирають обертів.

Спортивний директор Аль-Іттіхада Рамон Планес висловив упевненість, що капітан команди продовжить угоду.

"Він хоче залишитися, він прагне продовжувати виступати в Саудівській Аравії та в Аль-Іттіхаді. Він бачить, що тут є серйозний проєкт із хорошими гравцями", — заявив Планес в інтерв'ю іспанській газеті ABC.

Ця заява суперечить грудневим повідомленням французьких ЗМІ (зокрема Foot Mercato), які стверджували, що Бензема не погодився на новий контракт і готовий залишити Джидду влітку.

Сам нападник, який перебуває у чудовій формі (оформив хет-трик за 22 хвилини у п'ятничному матчі проти Аль-Холода), поки що не розкриває карт.

"Зараз у мене залишилося шість місяців контракту. Тож я повністю зосереджений на футболі, чи то на ці останні пів року, чи на період після продовження угоди", — стримано прокоментував ситуацію француз.

Цікаво, що на тлі успішної гри (15 голів у 17 матчах) Бензема не виключив сенсаційного повернення до збірної Франції перед Чемпіонатом світу 2026 року, якщо отримає виклик від Дідьє Дешама:

"Ми говоримо про Чемпіонат світу. Звісно, це не ті речі, де треба казати ні", — наголосив Карім.