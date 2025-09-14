Бернлі в меншості не втримав нічию.
14 вересня 2025, 18:22
В рамках четвертого туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на виїзді грав проти Бернлі.
На Терф Мур Стедіум у матчі 4-го туру АПЛ Ліверпуль здобув мінімальну перемогу над Бернлі — 1:0. Гру вирішили останні хвилини зустрічі: на 84-й півзахисник Бернлі Леслі Угочуку отримав другу жовту картку і команда залишилась у меншості.
У компенсований час Мохамед Салах реалізував пенальті, призначений після того, як Ганнібал Мержбі заблокував навіс Джеремі Фрімпонга рукою.
Незважаючи на тиск Ліверпуля, Бернлі до останнього намагався втримати нічийний результат, але вилучення і помилка Межбрі не дозволили "бордовим" здобути бодай один заліковий бал. Ліверпуль вирвав перемогу у драматичній кінцівці та продовжує впевнено лідирувати в АПЛ.
Бернлі — Ліверпуль 0:1
Гол: Салах, 90+3 (пен)
Бернлі: Дубравка — Вокер, Екдаль, Естев, Гартман — Каллен (Флорентіну, 62), Угочукву — Чауна (Межбрі, 63), Лоран, Ентоні (Броя, 89) — Фостер (Ворролл, 86)
Ліверпуль: Бекер — Собослаї, Конате (Фрімпонг, 87), ван Дейк, Керкез (Робертсон, 38) — Гравенберх, Мак Аллістер (Бредлі, 46) — Салах, Вірц (Нгумоа, 87), Гакпо — Екітіке (К'єза, 72)
Попередження: Угочукву — Керкез, Бредлі
Вилучення: Угочукву, 84