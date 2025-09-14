Англія

Бернлі в меншості не втримав нічию.

В рамках четвертого туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на виїзді грав проти Бернлі.

На Терф Мур Стедіум у матчі 4-го туру АПЛ Ліверпуль здобув мінімальну перемогу над Бернлі — 1:0. Гру вирішили останні хвилини зустрічі: на 84-й півзахисник Бернлі Леслі Угочуку отримав другу жовту картку і команда залишилась у меншості.

У компенсований час Мохамед Салах реалізував пенальті, призначений після того, як Ганнібал Мержбі заблокував навіс Джеремі Фрімпонга рукою.

Незважаючи на тиск Ліверпуля, Бернлі до останнього намагався втримати нічийний результат, але вилучення і помилка Межбрі не дозволили "бордовим" здобути бодай один заліковий бал. Ліверпуль вирвав перемогу у драматичній кінцівці та продовжує впевнено лідирувати в АПЛ.