Нідерланди. Новина
Максиміліан Ібрагімович Getty Images
11 січня 2026, 09:20
Амстердамський Аякс узгодив угоду щодо підписання 19-річного Максиміліана Ібрагімовича з італійського Мілана. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, син легендарного Златана Ібрагімовича приєднається до колишнього клубу свого батька на правах оренди. Керівництво нідерландського клубу також включило в договір опцію викупу контракту молодого футболіста по завершенню терміну оренди. Мілан отримає відсоток від суми його майбутнього перепродажу.
Нагадаємо, Златан Ібрагімович виступав за Аякс у період з 2001 по 2004 рік, де саме й розпочався його шлях до статусу світової суперзірки. Тепер його син спробує повторити успіх батька в системі клубу, який славиться своїм вмінням розвивати молоді талант