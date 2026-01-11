Нідерланди. Новина

Амстердамський гранд орендував сина легендарного шведа з правом викупу

Амстердамський Аякс узгодив угоду щодо підписання 19-річного Максиміліана Ібрагімовича з італійського Мілана. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, син легендарного Златана Ібрагімовича приєднається до колишнього клубу свого батька на правах оренди. Керівництво нідерландського клубу також включило в договір опцію викупу контракту молодого футболіста по завершенню терміну оренди. Мілан отримає відсоток від суми його майбутнього перепродажу.

Нагадаємо, Златан Ібрагімович виступав за Аякс у період з 2001 по 2004 рік, де саме й розпочався його шлях до статусу світової суперзірки. Тепер його син спробує повторити успіх батька в системі клубу, який славиться своїм вмінням розвивати молоді талант