Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 11 січня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 20-го туру італійської Серії А-2025/26 у Мілані місцевий Інтер прийматиме неаполітанський Наполі (перше коло — 1:3).

[*] — положення в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 11 СІЧНЯ, 21:45. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ДОВЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Інтер і Наполі закриють черговий ігровий день чемпіонату одним із головних протистоянь усієї кампанії, а саме очною зустріччю на Стадіо Джузеппе Меацца. Міланський гранд у XXI столітті тільки двічі поступився неаполітанцям у домашніх матчах Серії А, наразі востаннє зазнавши поразки від них у Мілані наприкінці квітня 2017 року.

Шоста поспіль звитяга в чемпіонаті (Парма, 2:0 на виїзді) і подальша осічка Мілана дозволила "нерадзуррі" збільшити свою перевагу над "россонері" до трьох очок, тоді як сьогоднішні гості з Неаполя серед тижня теж оступилися й замість двох залікових балів відстають від лідируючої в Серії А команди Крістіана Ківу на чотири. Інтер навряд чи дозволить "адзуррі" цю відстань скоротити.

Серед тижня, після чотирьох поспіль ідентичних перемог (2:0) у всіх турнірах, Наполі раптово зіграв унічию з Вероною вдома, при чому на перерву пішовши за рахунку 0:2. Подібна нестабільність цілком може коштувати колективу Антоніо Конте захисту чемпіонського титулу, а конкретно сьогодні — першої в кар'єрі керманича "адзуррі" поразки від Інтера, його колишнього клубу.

Міланський гранд готовий помститися неаполітанцям за результат матчу першого кола й покращити свої шанси на Скудетто. За версією букмекерів, фаворитами протистояння є саме "нерадзуррі". Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 1.75, тоді як потенційний успіх Наполі оцінюється показником 5.15. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.70.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інтер: Зоммер — Біссек, Аканджі, Бастоні — Л. Енріке, Барелла, Чалханоглу, Зелінські, Дімарко — Тюрам, Мартінес

Наполі: Мілінкович-Савич — Ррахмані, Буонджорно, Ж. Жезус — Ді Лоренцо, Лоботка, Мактоміней, Спінаццола — Політано, Гойлунн, Ельмас

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА